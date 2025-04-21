林佳龍：美國有技術處理核廢料　可談合作

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月21日電（記者 黃筱筠）有關於核能議題，台“外交部長”林佳龍今天表示，核能就是要處理核廢料，美國很有經驗給技術，這是我們需要解決的問題，也是一個合作項目，就看洽談怎麼合作處理。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢提及，你之前化解民主基金會人事問題，是賴清德上台後，朝野和解案例，希望台灣與美國談判，不要成為割地賠款的部長。

