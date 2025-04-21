藍黨團：司法辦藍不辦綠　自甘淪東廠

左起藍委葛如鈞、王鴻薇、羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）檢調近日大動作各處偵辦罷綠委連署涉嫌偽造文書案，國民黨“立法院”黨團21日開記者會痛批，民進黨執政的司法辦藍不辦綠，對以前國民黨籍前高雄市長韓國瑜罷免連署案、基隆市長謝國樑罷免案、鴻海創辦人郭台銘競選2024連署案卻全數簽結，檢調甘淪執政黨的東廠。



國民黨台南市、台北市、新北市地區黨部等近日均遭搜索，相關黨公職被約談、收押、交保。國民黨團今日於黨團記者室開“民進黨凍結預算 只造謠不缺錢！”記者會，由書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、“立委”葛如鈞出席。



王鴻薇表示，最近可看到整個檢查司法系統針對罷免綠委連署辦得鋪天蓋地，辦到直接搜索、押人，綠營側翼網軍、綠委都在造謠，造謠王綠委郭國文還說是藍委自己修法加重刑責，綠委何欣純也造謠說藍委是修法自作自受，實際狀況完全跟國民黨團提修《選舉罷免法》無關。



王鴻薇說，國民黨青年軍、台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川近日遭約談、搜索、開羈押庭，案由都是涉嫌《刑法》偽造文書罪，或涉嫌洩漏相關《個資法》等。但可看到，之前罷免謝國樑、韓國瑜的連署也有出現死亡連署，罷韓的1300人死人連署最後均不起訴，檢察官也沒傳喚聲押任何一人。

