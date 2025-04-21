“檢察總長”交辦罷綠委案？鄭銘謙：不會過問

鄭銘謙備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）檢調積極偵辦罷綠委涉“死亡連署”，國民黨“立委”王鴻薇今天在“立法院”質詢時提及，檢調上周搜索國民黨台北市黨部時，主要偵辦北投、士林和中正、萬華選區的罷免綠委連署案。但卻連帶搜索中山、大同選區黨部，還要求查看該區負責黨工的手機，最後帶走該區的黨員名冊，檢調要幹嘛？是想對付我？



王鴻薇再追問，外傳偵辦罷免綠委案的搜索約談羈押，都是由“檢察總長”邢泰釗下令偵辦，是否確有其事？“法務部長”鄭銘謙說“這個我不清楚，我不會過問，因為檢察一體，個案他尊重檢方”，王鴻薇則告訴鄭銘謙，“法務部長”在“立院”答詢都會留下歷史紀錄，她舉出這麼多的案例，證明外界目前包括辦藍不辦綠的質疑，鄭竟還好意思說依法偵辦，司法要雙標到何時呢？



鄭銘謙對此臉色鐵青沒回答，一旁的“調查局長”陳白立則說，調查人員是依照法官開出的令狀搜索同一處所，很難確定被帶走的資料是什麼。王鴻薇對此諷刺說“那你怎麼沒帶走當事人的情書”？陳則回說“還是得看個案內容”。



“立院”司法法制委員會今邀請“法務部長”鄭銘謙等人，就“軍事審判專庭（股）之執行現況，並就“共諜”滲透、機敏資訊洩漏等“國安”事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施”進行專題報告，並備質詢。



王鴻薇質詢時追問，檢調偵辦上述罷免韓國瑜案件或者郭台銘大選連署時，都沒有帶走相關黨員名冊，為何此次檢調就要搜索國民黨黨部，還帶走國民黨北市中山區的黨員名冊？鄭銘謙的回答仍是“每個個案偵辦不同”。

