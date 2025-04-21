張啟楷：若“倒閣”擔心賴清德宣布戒嚴

民眾黨團副總召張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌22日將見面溝通。民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷21日表示，台灣所有亂源就是賴清德，若如國民黨籍台北市長蔣萬安提出“倒閣”案，“立院”將有60天空窗期，會擔心賴清德宣布戒嚴，藍白要“共商國是”，設法如何讓“總統”與“國會”一起改選。



張啟楷在“立院”受訪表示，民進黨司法迫害藍白在野黨，且步步緊逼，蔣萬安因此主張提“倒閣”，在他看來，所有台灣亂源就是賴清德，若想提“倒閣”，但要設法讓“總統”與“立院”都一起改選，只是現行法律“倒閣”後，“立院”將出現60天無“立委”的空窗期，在野要怎監督賴清德？賴若於這60天像韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴怎辦？因此藍白要設法協商，如何讓“總統”與“立院”一起改選。



張啟楷說，國民黨台北市黨部等都被大搜索、大聲押，下一個是不是國民黨中央？朱立倫會不會是下一個柯文哲？因此在野黨需要大團結。



國民黨將於26日在凱達格蘭大道舉辦戰獨裁大遊行，民眾黨傳出若要參加、則不想看到先前打期前主席柯文哲案的國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平？



張啟楷只說，藍白在野各有各的方案，會就議題進行合作，民眾黨26日一定有人去參加，但就看其他白委與民眾黨秘書長周榆修。



媒體問，精神科醫師沈政男提議若“倒閣”後，民眾黨將柯文哲列入不分區“立委”名單。張啟楷說，相信很多人是會鼓掌叫好，民進黨司法迫害柯文哲，這提議是可思考，但前提還是“倒閣”、“國會”改選，然後最重要是把賴清德也一起被改選。



他強調，明天藍白“把民主還給台灣：在野領袖峰會”，民眾黨也會關心美國總統特朗普的高關稅衝擊，民進黨卻無任何衝擊影響評估，只會大撒幣、投降美國、沒方案。



依據“中華民國”《憲法》增修條文第3條第2項第3款規定，“立法院”得經全體“立法委員”3分之1以上連署，對“行政院長”提出不信任案。 不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。 如經全體“立法委員”2分之1以上贊成，“行政院長”應於10日內提出辭職，並得同時呈請“總統”解散“立法院”；不信任案如未獲通過，1年內不得對同一“行政院長”再提不信任案。