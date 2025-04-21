吳釗燮缺席委員會　藍白聯手通過譴責案

國民黨籍召委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今天邀請“國安會”備詢，“國安會”未指派任何官員到場，亦未請假。台灣民眾黨“立委”黃國昌連同國民黨“立委”王鴻薇等人提出譴責案，認為“國安會”未經輪值召委同意，拒絕到會接受監督，藐視行為應予以譴責，最終在人數優勢下舉手表決通過。



府方回應表示，“國安會”為“‘總統′決定‘國家安全′有關大政方針之諮詢機關”，並非政策執行與處置機關。“國安會”深感遺憾，再次籲請尊重“憲政體制”及慣例。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”副秘書長、“法務部部長”、“法務部調查局”局長、“法務部”廉政署署長、“國家安全會議”、“國防部”等相關單位列席就“軍事審判專庭（股）之執行現況，並就‘共諜′滲透、機敏資訊洩漏等“國安”事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施”進行專題報告，並備質詢。



吳釗燮因日前爆出前幕僚涉及“共諜”案，今日應邀列席司法委員會的專案報告。但國民黨籍召委吳宗憲認定“未請假未到”的狀況，“國安會”也未派任何成員列席。黃國昌對此表示，吳釗燮親信涉及“共諜”洩密案，是目前在“國安”案件中，層級最高、態樣最嚴重的。結果今天排這麼重要的報告，“國安會”沒經過主席同意，竟然半個人都沒有來。



吳宗憲提及，上周五有自稱“國安會”的人拿信封到他辦公室說要請假，但因為沒經過他的同意，所以辦公室助理拒收。民進黨“立委”王義川則是拿出“立法院”電子公文收發紀錄，證明“國安會”在上星期五有送文過來請假，“立法院”有收文的紀錄，怎麼會說“國安會”沒有事先請假？



吳宗憲強調，“立院”的慣例就是要向召委請假獲同意，不是隨便來一份公文就完成請假。



在藍綠雙方沒有共識下，吳宗憲宣布進行表決，最終為藍白“立委”共6人贊成，綠委共5人反對，通過委員會對“國安會”的譴責案。