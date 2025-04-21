抗關稅風暴　蔣萬安促台日深化合作

“台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定”21日舉行，左起株式會社東京巨蛋會長北原義一、台北市長蔣萬安、北捷董事長趙紹廉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，全球受波及。中國國民黨籍台北市長蔣萬安21日出席“台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定”表示，面對國際局勢動盪，台、日更應深化交流合作，促進彼此情誼永固長久。



蔣萬安21日赴台北市捷運行政大樓展演廳參加“台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定”，與會者有株式會社東京巨蛋會長北原義一等，台北方有台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信、財政局長胡曉嵐等。



蔣萬安致詞時有感而發表示，面對如今國際局勢的動盪危機，台北與東京的情誼能維持，台、日的情誼要永固長久，未來彼此要有更多交流與合作，共同應對。



他也說，他去年參訪過株式會社東京巨蛋，親身感受這座國際多功能場館的多角化經營，未來台北、東京雙方透過經驗共享、技術交流，為雙邊市民帶來更優質的活動體驗，保持更緊密的合作。



北原義一致詞表示，台北捷運與東京巨蛋同為台灣、日本代表性的營運者，此次締結友好協定，象徵雙方邁向更緊密的合作關係，為雙方藝文活動發展做出貢獻，更展現台、日攜手合作的典範，讓世界看見彼此的成果。未來雙方持續深化藝文、體育、觀光等領域交流，為兩邊人民帶來更多喜悅與感動。



隨即在蔣萬安見證下，趙紹廉與北原義一簽署友好協定。