詹江村告綠議員施暴　藍黨團譴責暴力行為

國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會譴責綠議員的暴力行為。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會譴責民進黨的暴力行為，指控民進黨秘書長林右昌日前到民進黨桃園市議會黨團召開閉門會議，國民黨籍桃園市議員詹江村在林離去前不斷高聲質疑林所謂何來？但卻遭民進黨籍桃園市議員許家睿暴力攻擊，詹已決定對許提出涉嫌傷害與強制罪等告訴。



國民黨桃園市議會黨團今日召開記者會，包括總召林政賢、副總召集人舒翠玲、陳美梅、執行長徐其萬、副執行長錢龍、市議員詹江村、凌濤、徐玉樹、梁為超、吳進昌、李柏坊、陳韋曄、朱珍瑤、張碩芳、楊朝偉、劉熒隆等人都到場出席。



詹江村表示，民進黨秘書長林右昌4月8日到民進黨團辦公室召開閉門會議，事後出手阻擋拒絕媒體記者攝影及採訪，到底是什麼事情如此見不得人。他質疑，就在全民關心關稅對台灣傷害之際，林右昌來民進黨團卻是因大罷免連署不順利而來。



詹江村痛批，當林右昌離開經過國民黨團時，為了桃園百工百業面臨關稅問題，他質問“秘書長你來關心大罷免嗎？”未料，卻被民進黨籍桃園市議員許家睿阻擋，甚至演變成攻擊，對他架拐子、捶肚子、折手臂等，不讓他前行，造成舊疾復發，導致肩胛骨和骨膜嚴重損傷，他將對許家睿提告涉嫌傷害及強制罪。



舒翠玲說，“國難”當頭，關稅大戰影響台灣，民進黨從中央到地方心心念念還是大罷免，想成為“國會”多數。民進黨已經習慣使用暴力，從影片中確定許家睿已涉及強制手段限制詹江村行動自由，許應該為他行為付出代價。



凌濤指出，很多領銜的公民團體只是表達不同意見，就被大抄家、大搜索、大查辦，如此司法雙標，已經讓民進黨成為獨裁者，司法成為政治工具。他力挺詹江村，並呼籲桃園民進黨團不要成為桃園的綠共黨團，用暴力欺負為桃園市民發聲的認真民代。