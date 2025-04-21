白營江和樹：藍白要區隔　別傻傻跟人去掃墓

台灣民眾黨中央委員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月21日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫發起26日上凱道“戰獨裁”，邀請台灣民眾黨響應，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天受訪表示，白營若要參與遊行，訴求必須跟國民黨有區別，否則就是“傻傻跟著人家去掃墓”，呼籲黨主席黃國昌要將訴求設定為“捍衛柯文哲清白，民眾站出來”，而不是“贊聲”國民黨。



國民黨4月26日將在凱達格蘭大道發起“戰獨裁、反惡罷”示威遊行，國民黨主席朱立倫並邀請民眾黨主席黃國昌22日一同召開“在野領袖峰會”，屆時將研商在野陣營是否共同上凱道發聲。



對於藍白是否攜手示威遊行，江和樹21日在服務處受訪表示，在野黨領袖坐下來談，是一件好事，他強調，藍白一定要合作，才有機會對抗民進黨。但要提醒，民眾黨的訴求必須要與國民黨有區別，民眾黨如果要響應集會，訴求應該是“抗議司法不公”，而不是國民黨訴求的“反惡罷”，民眾黨的主軸是“捍衛柯文哲清白，民眾站出來”，這才符合民眾黨的立場，才能夠獲得支持者的認同。



江和樹喊話黃國昌，“不要傻傻跟著人家去掃墓！”民眾黨基於反映民意的立場，可以跟國民黨站在一起，團結在野的力量，可是在主張上面要有自己的訴求，當然，賴清德“本性鴨霸”已是有目共睹，民眾黨上凱道發聲，有其必要性，但“並不是應國民黨要求”，相信黃國昌主席不會那麼傻，一定能彰顯符合白營的政治立場與訴求。

