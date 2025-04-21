趙少康：賴清德也要把扁打成“中共同路人”

趙少康說，賴清德把陳水扁打成“中共同路人”。（照片：趙少康臉書） 中評社台北4月21日電／陳水扁19日出席活動時表示，要尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，結果被網友出征“保外就醫就閉嘴，少評論政治”。中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康21日在臉書發文指出，“台獨金孫”(指賴清德)也要把“台灣之子”陳水扁打成“中共同路人”？



趙少康說，陳水扁曾是少數“總統”（任期2000年至2008年)，但當時展現善意跟誠意，拜會很多國民黨人、召開政黨領袖高峰會，盡量跟在野黨協商，因此當時大法官人事、金融改革、減稅方案都過關。對照現在的賴清德，以殲滅在野為目標，還把國民的“反罷連署”當黑幫組織犯罪來辦，只想整碗捧去，毫無民主素養。



趙少康說，民進黨已是民主退步的一言堂，包括施明德、沈富雄、陳文茜、郭正亮等8位有民主素養的人都越行越遠離開了，再惡搞下去，將來還會更多人離開。



趙少康表示，賴清德上任不到一年，心思都放在整肅異己、獨裁鬥爭，讓陳水扁也看不下去了。然而，對於陳水扁因跟賴的“治國”理念不同被青鳥出征、“台獨”理論大師”林濁水被打成匪諜，民進黨早就是民主退步的一言堂，導致許多有民主素養的人都越行越遠離開了，包括施明德、張俊宏、沈富雄、鄭麗文、李永萍、陳文茜、蘇煥智、郭正亮，這樣惡搞下去，將來還會更多。



趙少康感嘆說，這些為台灣爭民主，最後對民進黨失望的前輩，也被賴清德打成“中共同路人”，只要跟賴意見不同的人就是匪諜？沒選賴的6成選民也是匪諜？他呼籲民進黨支持者該醒悟了，毫無是非、不分青紅皂白的支持民進黨，才會害了民進黨跟台灣。



