桃園綠議員圍剿張善政　副手蘇俊賓接招反擊

民進黨籍桃園市議員魏筠質詢蘇俊賓。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政昨日因批評在桃園中壢仁海宮廟前對面擺攤罷免連署“是對神明的侮辱”，今日在桃園市議會遭民進黨團聯合圍剿，列席備詢的國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓強調，張市長主張政治不應該進入宗教場域，雖然藍綠各有不同政治見解，但他希望大家能彼此互相尊重。



桃園市議會第3屆第5次定期會今日舉行第10次會議，張善政並未列席備詢，而是由蘇俊賓率領桃園市政府勞動局和青年事務局進行工作報告並列席備詢。民進黨團質詢時卻有許多議員全都聚焦在張善政昨日批評在宮廟外擺攤連署的罷團“是對神明的侮辱”的說法，輪番發言圍剿張善政，並要求蘇俊賓回應。



民進黨籍桃園市議員魏筠表示，張善政出席公開場合即代表桃園市政府，並不是一般市民，公開批評公民團體行使權利，非常不妥。難道市長會通靈，或媽祖託夢給市長？市長應該支持桃園市民的公民權，做桃園市的市長，而不是假借神意或是服從黨意的市長。



民進黨籍桃園市議員彭俊豪指出，張善政在台上公開批評公民活動，推測有三種可能，一是市長法治觀念就認為公民團體行為不恰當；二是收到媽祖託夢；三則是幫罷免添柴火。彭提醒，參與罷免“立委”行動志工，不完全是反對張善政或市府，但市長的發言就像將市民直接推開，讓他感到相當意外。



民進黨籍桃園市議員劉仁照則說，過往選舉和宗教活動也有關係，宗教、政治都是生活的一部分。公民團體擺攤位置沒有干擾廟方活動進行，也沒有攻擊行為，認為張善政不妥發言易添罷免柴火，建議市府應站在行政中立。



對於桃園綠議員的輪番猛攻，蘇俊賓表示，張市長主張政治不應該進入宗教場域，並未假借神明旨意，也沒有幫媽祖表達任何意涵。他尊重議員有議員的政治見解，但市長也有市長的政治見解，他希望大家應該要相互尊重。



蘇俊賓強調，政治主張大家都可以在政治場域做訴求，但政治對教育、醫院和宗教場域是否該有界限？很值得大家一起討論。他認為，台灣的民主能走到今天，某種程度是受惠於政治和宗教那條界線還算是明確，很少有宗教和政治互相干擾，這是台灣民主的共同資產，大家應該要一起守護。