誤傳國民黨中央遭搜索　大批媒體湧入

國民黨中央黨部。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫17日號召群眾前往台北地檢署抗議司法追殺，“內政部長”劉世芳強硬表態將報請北檢指揮偵辦違反集會遊行法等。原本外傳警方21日下午將赴中央黨部遞送到案通知書給主席朱立倫，甚至是因為死亡連署案可能被搜索，大批媒體聞訊後趕來，但後續警方並未出現，據傳通知書將改郵寄通知。



國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤對此受訪表示，警方今天上午已把違反集會遊行法的到案通知書送達至國民黨“立委”謝龍介辦公室，原本說下午還要來中央黨部，現在被披露後是否不敢來了？



他痛批，劉世芳的效率驚人，現在是東廠在清算在野黨，早上指著朱立倫說他是首謀，下午檢警就要來國民黨中央侵門踏戶，到底是什麼綠共國家機器？凌濤強調，他代表朱立倫向大家報告，不用對著黨籍民代跟黨公職，對著主席來就好，就看綠共多囂張？面對這些司法大刀，大家撐住，4月26日反“綠共”、戰獨裁，凱道見。



北檢日前大動作偵辦大罷免死亡連署案，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，引起藍營不滿，朱立倫17日晚間號召群眾聚集在北檢外，北市警察局則多次舉牌命令解散，但朱等人並未散去，遭指涉及違反集會遊行法。另外，謝龍介也因指揮現場群眾，推倒警方架設的柵欄涉妨害公務。外傳警方將在這禮拜傳喚朱立倫、謝龍介和國民黨發言人楊智伃到案說明。



凌濤對此強調，所謂的“台灣國內政部長”劉世芳權力好大，可以指揮檢警調查，根本是“綠共”執政之下的迫害，2008年蘇治芬、柯建銘、王定宇他們，有多少人包圍北檢，後續有任何人被查辦嗎？這就是辦藍不辦綠的證據。而“共諜”案如此嚴重，檢調不搜索府、“國安會”，“國安會”還缺席今天的“立法院”司法委員會備詢，卻反而把司法大刀朝向在野黨亂砍一頓。



凌濤說，所謂的妨害公務跟違反集會遊行法，民進黨過去有多少街頭抗爭以及在北檢抗議，但這些都不查，只查國民黨中央。我們對此絕對不畏懼，如果今天中央黨部都被搜查，未來還有哪個老百姓家中不會被搜？



凌濤也說，這星期黨中央會和律師團隊確認，檢警到底要查辦什麼？在北檢前的抗議哪一項觸犯法律，都會直球對決。