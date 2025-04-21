朱立倫、謝龍介收傳票　28日到案說明

國民黨智庫副執行長凌濤接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電／檢調偵辦罷綠委“幽靈連署”案，國民黨北市黨部日前遭搜索，主委黃呂錦茹都被約談，黨主席朱立倫17日晚上號召黨公職到北檢外抗議。“內政部長”劉世芳21日指出，首謀者朱立倫、“立委”謝龍介、發言人楊智伃將被警方傳喚。謝龍介稍早已收到由中正一分局發送的通知書，下周一上午10時前到案說明；而國民黨智庫副執行長凌濤也證實，警方會以郵寄的方式寄給黨主席朱立倫、發言人楊智伃通知書。



朱立倫17日晚間與黨公職，來到屬於集會遊行“禁制區”的北檢外抗議，台北市長蔣萬安也短暫出席。後來警方多次舉牌警告、命令解散、制止，現場群眾仍沒有離開。劉世芳上午受訪時表示，據她所瞭解，台北市警察局長李西河已在議會說清楚按照《集會遊行法》處置，所提列名單大概就是首謀者，包括朱立倫、謝龍介、楊智伃。



謝龍介稍早則已收到通知書，28日上午10時前副中正一分局到案說明；而今日下午一度傳出檢方將會到國民黨中央黨部調查，不過最後卻無疾而終。今日下午一度傳出檢方將會到國民黨中央黨部調查，不過最後卻無疾而終。



凌濤受訪時表示，警察上午把違反集會遊行法的到案通知說明書給謝龍介，說接下來就要給中央黨部，被披露後就不敢來了？是不是心虛？覺得辦藍不辦綠台灣民眾無法接受？過程中劉世芳效率驚人，“綠共東廠”清算在野黨，早上指著朱立倫說是首謀，下午警方就要來國民黨中央侵門踏戶，到底是什麼“綠共國家機器”？



至於朱立倫下周一是否會到案說明，凌濤則說，全民都看到“綠共”已經不演了，妨害公務跟違反集會遊行法，民進黨多少街頭抗爭跟北檢抗議不查，只查國民黨中央，國民黨絕對不畏懼，如果今天中央黨部都被搜查，那還有哪個老百姓不會搜查？這星期會跟律師團隊確認到底要查辦什麼？“北檢前哪一項觸犯雙重標準，我們都會直球對決。”