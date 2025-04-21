賴清德：持續供應鏈新布局　加強和美國合作

賴清德今天接見北美洲台灣商會聯合總會，第37屆北美台商訪問暨投資考察團。（照片：府方提供） 中評社台北4月21日電（記者 黃筱筠）賴清德今天會見北美洲台灣商會聯合總會，第37屆北美台商回台訪問暨投資考察團，他感謝該會上月拜會美國國會參眾議員，針對經貿、“國防”友台政策積極遊說，獲得極大支持與響應。賴並提到，針對關稅衝擊影響產業提供9大面向、20項措施支持方案，以減少受影響的企業。台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作。



賴清德指出，上個月北美台商會組團赴華府進行“叩門之旅”，與美國重要國會領袖，針對5項主要的經貿、“國防”等友台政策積極遊說，獲得美國參眾議員極大支持與響應，他要再次感謝大家的付出。



他說，當前美國政府關稅及貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，台灣定會妥善面對，並加強台美經貿合作；威權主義擴張更顯得台美加共享的民主、自由與人權的珍貴，我們要共同珍惜。在這個變化更加快速的年代，台灣更需要台商朋友在北美繼續為台灣發聲、為台灣打拚。



賴清德強調，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對國內受衝擊影響產業提供9大面向、20項措施支持方案，以減少受影響的企業。所有台商朋友都是台灣企業跨過太平洋向東開拓市場的功臣，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，也希望大家能提供建言、給予協助。



他指出，從以前到現在，面對危機台灣企業家從來都不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果。政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計劃，突破未來經濟挑戰。他和“行政院”卓榮泰院長過去兩週也開啟產業傾聽之旅，聽取業界寶貴意見，讓政府政策能更符合產業需求。



賴清德最後再度感謝海外商會夥伴們長期對台灣的支持與愛護，並表示，大家一直是守護台灣的堅強力量，也是“Team Taiwan”成員。我們一起手牽手、心連心，共同合作打拚，相信定能度過挑戰，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。



訪賓一行由北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修率領，“僑務委員會”副委員長阮昭雄陪同前來“總統府”，“總統府”秘書長潘孟安也在座。