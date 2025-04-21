台大學生擺攤連署　校長陳文章：都在校外

台灣大學校長陳文章。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／台灣大學日前傳出有學生在校園擺攤收集罷免連署書，引發爭議。台大校長陳文章今日表示，校內師生對罷免議題有不同看法，但都彼此尊重，學生雖然有擺攤倡議，但都在校外，不影響教學研究。



近期部分大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，“教育部長”鄭英耀日前指出，由於大罷免並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重，但此說法被認為已違反“選罷法”和“基本教育法”。



根據“基本教育法”第6條規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動；而“教育部”2011年11月8日台人（二）字第1000201993號函指出，學校教職員工生不得於上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體之活動。



針對日前有罷免團體進入台大校園宣傳罷免一事，陳文章今天在“環境部”與台大簽署“氣候行動與環境永續”合作備忘錄活動受訪指出，進駐團體並非台大學生，而校外人士進來校園進行活動是需要申請的。學生希望維持校園純淨，但也希望表達意見，每天固定時間都會在校園外進行相關活動。



陳文章說，即使師生可能有不同看法，但彼此都尊重對方，這部分的言論自由是被保障的，因此學生對罷免的意見表達也沒有影響到學校內的教學研究進行，也強調校園內並沒有學生在擺攤罷免。