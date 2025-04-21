台積電南京廠去年賺260億美國廠虧143億

根據台積電股東會年報統計，美國亞利桑那州新廠去年虧損近新台幣143億元，中國大陸南京廠則大賺近260億元。（台積電網站-公司年報） 中評社台北4月21日電／晶圓代工龍頭台積電近日公布2024年報，揭露今年先進製程營收占比上看80%，同時更可以看到台積電旗下海外佈局的損益狀況，其中美國亞利桑那州新廠去年認列虧損新台幣近143億元，大陸南京廠則在去年大賺新台幣近260億元，兩者差距幅度相當巨大。日本熊本廠、歐洲德國廠也小虧。



由於台積電在美國要求下，將加碼投資美國1千億美元，引起投資人憂心，台積電股價21日以835元作收，下跌15元，成交量明顯萎縮，拖累台股下挫288.83點（1.49%），加權指數以19106作收，又將面臨萬九保衛戰。



而根據最新出爐的股東會年報，可以看到台積電旗下海外佈局的損益狀況，其中美國亞利桑那州新廠去年認列虧損近143億元，累積過去四年，已累虧逾394億元。中國大陸南京廠則在去年大賺近260億元，而一樣是亞洲的日本則虧損43億多元，歐洲則是虧損5億多元。



台積電宣布揮軍“美國製造”後，2021年、2022年與2023年股東會年報中，已陸續揭露亞利桑那子公司損益，分別虧損48.1億元、94.3億元與109.24億元，去年則虧損142.98億元，是美國新廠成立來最大虧損，換算台積電亞歷桑那廠去年第4季開始量產之前，過去四年間已累虧逾394億元。



台積電大陸布局則大放異彩，南京相關子公司去年獲利259.54億元，優於2023年獲利217.55億元，以及2022年獲利204.86億元。統計南京布局近三年都穩定獲利200億元以上，明顯優於2021年獲利122.83億元。



日本布局方面，台積電年報揭露，旗下JASM去年虧損43.75億元，也是布局日本後最大虧損。相較之下，JASM於2023年虧損29.65億元，2022年虧損5.93億元，合計過去三年累計虧損79.33億元。歐洲布局合資的ESMC去年則虧損5億多元。