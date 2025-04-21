卓伯源：國民黨從沒這麼弱　朱立倫應休息

卓伯源接受黃暐瀚專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北4月21日電／中國國民黨主席朱立倫任期將於今年10月4日屆滿，黨主席預計今年9、10月改選，黨籍前彰化縣長卓伯源日前表態參選。卓伯源21日在廣播節目批評，國民黨有史以來沒這麼弱，救國民黨就是主席要先輪替。他並多次提到“政黨要輪替、主席先輪替”，強調此口號已經等同民意。



媒體報導，卓伯源21日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時批，“國民黨有史以來沒這麼弱”，他感嘆國民黨中常委資格今非昔比，過往即使是部長級的社會賢達都未必勝任，現在卻登記就獲取資格，甚至產生懸缺，因此要救台灣先救國民黨，救國民黨就是主席先輪替。



“朱立倫主席太辛苦，造成人民太痛苦，應該讓他休息。”卓伯源表示，朱立倫從2016年歷經換柱事件、2020年出任韓國瑜競選總部委員，到2024年已經無法整合60%的民意。



卓伯源表示，將以“Kingmaker為己任”，不會投入2026年和2028年的選舉。他更直接表示，若台中市長盧秀燕表態角逐黨主席，“我會幫她抬轎”。



卓伯源表示，若獲選國民黨主席，將下放權力。他提出將在2026年採“屯田制”，讓地方黨權、地方行政權與地方行政首長結合成緊密的團隊。



對於2028年，卓伯源希望再促成藍白合，他認為無論是盧秀燕搭檔黃國昌的“盧昌配”，或由韓國瑜、黃國昌形成的“韓昌配”都將是選項之一。



台北市長蔣萬安針對大罷免潮提出“倒閣”議題，卓伯源認為，“倒閣”雖具有策略意義，仍需進行沙盤推演、謀定而後動。他呼籲“倒閣”不能太倉促，除了要徵詢黨內意見，更重要的應該是“徵詢每一位民眾黨‘立委′的意見”，“要先知道水有多深才跳進去”。