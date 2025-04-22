陳水扁發聲　蘇治灝：不忍綠營因賴清德沉淪

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月22日電（記者 方敬為）陳水扁日前公開呼籲，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法，引發討論。民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，綠營內其實有許多焦慮感，因為不少人明知當前推動大罷免，透過司法行政治鬥爭的手段不妥，但礙於賴清德偏聽，容不下其他意見，只能配合，陳水扁發聲，是不忍整個黨因為賴清德沉淪。



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；已故的母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”。



陳水扁19日出席凱達格蘭學校舉辦的“台灣民主的韌性與轉型”活動，時隔17年再度公開演講，他特別點出，民主真正的內涵是對少數的聲音也要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是“ＸＸ同路人”。並提及，他當年執政也是朝小野大，但再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。



蘇治灝表示，陳水扁站出來呼籲，顯示出民進黨內有不少焦慮感，因為整個民進黨正在走入歧途，從標榜清廉、勤政、愛鄉土的政黨，逐漸變質成政治鬥爭擺第一，且越來越腐敗的團體，尤其賴清德用人唯親，整個黨中央決策圈容不下異己，導致民進黨幾乎快因為賴清德的偏執而全體沉淪。



蘇治灝提到，民進黨內其實大部分的人對於當前推動大罷免，並透過司法對在野黨行政治鬥爭的手段感到不妥，但也無計可施，尤其對非都會區的地方，所謂派系勢力與政黨間的合作，更是錯綜複雜，今天民進黨中央發動藍委大罷免行動，對地方派系而言其實是很為難的，地方派系即使與綠營合作，也不必要去得罪藍營，這種做法，反而對民進黨在中南部的經營有傷。



他說，賴清德就職後，其剛愎性格表露無遺，又碰到朝小野大的困局，導致其更為偏執，從賴清德安排的不分區“立委”名單，包括沈伯洋、王義川等若干黨公職，都陷入意識形態窠臼，純粹為了貫徹賴清德的意志，賴為了鞏固政權，為了鬥爭在野黨，只能更加緊握黨政機器，但這樣對民主政體、政黨政治而言，是非常不健康的情況。



蘇治灝認為，包括陳水扁、謝長廷等黨內前輩，看見此狀難免感到憂心忡忡，因此謝長廷之前才公開批評“大罷免是惡的循環”，如今陳水扁也做出相關呼籲，都是不忍整個民進黨因為一個人而走入歧途，希望有這些“時代的巨人”接連出面，能喚起更多綠營人士的良知。