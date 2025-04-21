收到傳票！謝龍介嗆劉世芳：帶隊來逮捕我

藍委謝龍介。（照片：謝龍介提供） 中評社台北4月21日電／中國國民黨主席朱立倫、“立委”謝龍介與發言人楊智伃日前因為赴台北地檢署靜坐抗議，而被列為妨害公務、違反《集會遊行法》“首謀”。國民黨籍“立委”謝龍介21日證實收到台北市警察局中正一分局通知書，謝龍介表示，“劉部長”創下由“內政部長”指揮辦案的首例，可能是急於求表現，“那我就等著劉部長帶隊來逮捕，讓妳立大功”。



台北市警局中正一分局通知書，要求謝龍介4月28日上午10點到案說明。



北檢日前大動作偵辦大罷免死亡連署案，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，引起藍營不滿，朱立倫17日晚間號召群眾聚集在北檢外，北市警察局則多次舉牌命令解散，但朱等人並未散去，遭指涉及違反集會遊行法。另外，謝龍介也因指揮現場群眾，推倒警方架設的柵欄涉妨害公務。“內政部長”劉世芳今天說，就依集遊法處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、謝龍介與楊智伃。



謝龍介表示，“我個人一向尊重公正的司法，但台灣的司法這兩年來被扭曲得非常嚴重，近來傳聞520“內閣”即將改組，劉世芳創下了“內政部長”指揮辦案的首例，可能是急於求表現。那我就等著劉部長你帶隊來逮捕吧，讓你立大功。”