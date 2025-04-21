美媒：台灣將每年向美國採購6百萬噸天然氣

林佳龍（右三）3月19日會見美國阿拉斯加州長鄧利維（右四）訪問團。（照片：台外交部提供資料照） 中評社台北4月21日電／根據美媒CNBC報導，美國總統特朗普的關稅壓力，正在促使日本、韓國、台灣參加一項價值440億美元的阿拉斯加大型天然氣計劃，以便達成貿易協定，以及避開高額關稅。該計劃主要開發商Glenfarne集團的執行長Brendan Duval表示，台灣的中油公司在三月簽了意向書，將從該LNG開發計劃中每年購買600萬噸天然氣。



阿拉斯加州一直尋求建造一條800英里(1300公里)的管線，南北貫穿過該州，從偏遠北極圈的北坡(North Slope)到南部的庫克灣(Cook Inlet)，在南部將天然氣轉變成液態，然後出口到亞洲的日本、韓國、台灣。該計劃耗資400億美元，多年來遭到擱置。



特朗普稱該計劃為國家優先事項。財政部長貝森特(Scott Bessent)在本月稍早曾說，液化天然氣(LNG)計劃將在與韓國、日本和台灣的貿易談判中發揮重要作用。



該計劃主要開發商Glenfarne集團的執行長Brendan Duval表示，台灣的中油公司在三月簽了意向書，將從該LNG開發計劃中每年購買600萬噸天然氣。



Duval說：“你可以想像地緣政治的增強，不論是出於關稅還是軍事的原因，台灣非常、非常地重視簽署該協議”。



Duval和阿拉斯加州長Mike Dunleavy在三月出訪日本和韓國，向官員介紹了情況。Duval說，日韓企業已經詢問了他們的開發銀行，是否可以協助資助該阿拉斯加LNG計劃。



日本三菱商社執行長中西勝也(Katsuya Nakanishi)說，會考慮投資阿拉斯加LNG計劃，但任何決定都需要仔細審查。



韓國工業部官員正考慮儘快地前往阿拉斯加，作為美國和韓國之間工作層級談判的一部分。



Duval說，最近也有很多來自印度的詢問，“所以會有第四匹馬加入競賽”，泰國和其它亞洲國家也有表現出興趣。



Duval也指出，預計未來6至12個月與投資人就第一階段投資達成協議，做出最終投資決定，興建南北端的管線。



他同時預計，LNG工廠將在2026年底開始興建，並在四年半後完成整個阿拉斯加LNG計劃，2031年開始全面商業運轉。



據Kpler的資料顯示，該計劃規劃每年生產2000萬噸LNG，約佔美國去年LNG出口量8700萬噸的23%。



特朗普在上任第一天，就發布一項行政命令，尋求挖掘阿拉斯加的天然資源，並優先開發該州的LNG。州長Dunleavy在上個月表示，他將把該行政命令掛在牆上幾十年。