雷倩：台脫中入北會步上日本失落30年老路

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德主張產業“脫中入北”，中華婦女聯合會主任委員雷倩接受中評社訪問指出，“脫中入北”本質上是一場對台灣全面掏空的經濟重構，台灣將可能因此在科技、資產與人才全面下行，只為迎合美國發動關稅戰所需籌碼，而最終的結果，很可能是台灣步上日本“失落30年”的老路，但卻得不到美國任何白紙黑字的安全保障。



雷倩強調，脫離中國大陸市場、切斷中國大陸供應鏈，代價非常高昂，台灣本來就是高度依賴出口的經濟體，大陸市場與供應鏈連結深厚，一旦強行切割，只會導致整體經濟結構的失衡與持續下行。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席等職，長期關注國際經貿議題。



因應美國對等關稅衝擊，賴清德除了提出對美展開貿易零關稅談判外，另主張產業要“脫中入北”，台灣企業投資方向要脫離中國大陸，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



針對台美關稅談判，雷倩接受中評社訪問表示，“賴政府”對美國的經貿要求“照單全收”，接下來除了加碼軍購與開放美國農產品，還可能進一步承諾赴美投資、外匯存底轉為長期美債等。她直言，這些不是籌碼，而是美國早在發動關稅戰時就已盤算好的利益項目，台灣此時的“配合”，只是剛好達標，美國並不會因此給予台灣任何額外讓利。

