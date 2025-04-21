游盈隆：蔣萬安的“倒閣論”看來認真堅定

游盈隆認為，蔣萬安振臂高呼“倒閣”，起不了甚麼作用。政黨鬥爭還是會回到大罷免戰場上。（游盈隆臉書） 中評社台北4月21日電／台北地檢署偵辦大罷免涉偽造文書案，中國國民黨17日晚上集結北檢抗議，國民黨籍台北市長蔣萬安喊出“倒閣”主張，引發政壇關注。台灣民意基金會董事長游盈隆21日分析後表示，看來蔣萬安振臂高呼“倒閣”，但終究只是荒野的呼聲，起不了什麼作用，政黨鬥爭還是會回到大罷免戰場上。



游盈隆21日在臉書發文表示，台北市長蔣萬安4月17日晚上拋出“倒閣論”，外界好奇，他是一時衝動脫口而出的話，還是深思熟慮後的主張？三天後，他出席一場國民黨集會，強調“覆巢之下無完卵”，堅持“倒閣”。事發至今，他的“倒閣論”看來是認真的、堅定的。



游盈隆指出，相形之下，國民黨主席朱立倫不置可否，言詞閃爍，顧左右而言他。他說：“民眾談‘倒閣′都是要倒掉賴清德，而不是針對‘行政院長′卓榮泰。從來不排除這個選項”。問題是，在目前“憲政體制”下，國民黨既無法罷免賴清德，也無法彈劾賴清德，要如何倒掉賴清德？這明顯是敷衍了事，徒託空言。



游盈隆認為，蔣朱不同調，“倒閣”論變成是“將朱立倫一軍”，凸顯國民黨核心面對台灣變局，迄今莫衷一是，拿不定主意。



游盈隆提及，對蔣萬安的“倒閣”論，台灣民眾黨主席黃國昌4月18日上午回應說“最好方式是讓‘總統’和‘國會’一起重選”，直接表態反對。意思很明白，國民黨若堅持“倒閣”，只能唱獨角戲，民眾黨恕不奉陪。畢竟八席“立委”是民眾黨核心利益。



游盈隆觀察，對“倒閣”可能引發的政治效應，解散“國會”全面改選，國民黨內沒共識，要52席國民黨籍“立委”一起投不信任票，很困難。另兩席黨友，無黨籍高金素梅和陳超明，鐵定不想陪葬。蔣萬安4月17日振臂高呼“倒閣”，熱血沸騰，但終究只是荒野的呼聲，起不了甚麼作用。政黨鬥爭還是會回到大罷免戰場上。