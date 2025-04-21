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教宗方濟各過世　台官方將派特使出席喪禮
http://www.CRNTT.com   2025-04-21 18:47:46


對於教宗方濟各過世，賴清德在X平台致哀。（取自賴清德X平台）
　　中評社台北4月21日電（記者 黃筱筠）教廷新聞室21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，台“外交部”指出，賴清德已於第一時間指示台灣駐教廷大使館轉致唁電，表達台灣人民及政府深刻哀悼。

　　英國天空新聞報導，梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲。

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