白派陸淑美傳交棒　自嘲議員退休難找工作

國民黨籍高雄市議員陸淑美21日在議會質詢。（圖：高雄市議會直播） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）高雄白派要角、中國國民黨籍高雄市議員陸淑美傳出有意交棒給女兒黃韻涵參選2026選區議員，陸淑美21日下午在高雄市議會質詢時“中高齡二度就業很難”議題，她自嘲退休後就算體力再好，可能也找不到合適工作，要求高雄市勞工局加強宣導、多跟雇主溝通。



現年63歲的陸淑美是國民黨前“立法院長”王金平的子弟兵，連任8屆的資深議員，選區為永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，曾任高雄市議會副議長，是白派代表人物之一。明年就是2026地方選舉，已傳出陸淑美下屆將交棒給女兒黃韻涵，黃韻涵日前也證實爭取參選。



高雄市議會目前進行第4屆第5次定期大會，陸淑美21日下午於社政部門質詢時指出，高市府全面展開產業轉型，北高雄（高雄車站為界以北的行政區）陸續增加許多工業區、產業園區，估算可有數萬工作機會，但這麼多機會中，如何讓中高齡者也有機會？



陸淑美也自嘲自己雖然有點年紀，但體力還好、工作能力也不輸年輕人，但如果退休後，可能也找不到適合的工作，她建議勞工局要多費心，可先彙整適合銀髮族的工作，再進一步媒合，要求勞工局好好研究。她知道政府有很多措施，譬如高雄捷運岡山高醫站設有銀髮族就業媒合據點，但很多人像她一樣都不知道。



高雄市勞工局長江健興答詢時表示，市府現階段對中高齡就業有諸多輔助方案與補助辦法，不過確實雇主會對中高齡的年紀、體力、資訊力感到質疑，這部分市府會需要再與雇主做溝通。