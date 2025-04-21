國民黨團：預算充足無虞　無能是你林佳龍

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／台“外交部長”林佳龍21日表示，因藍白統刪業務費，今年10月民眾換發護照業務恐中斷。中國國民黨“立法院”黨團痛批，又再對在野黨進行不實抺黑，此案早已多次澄清。依照《護照條例》及《護照申請及核發辦法》，民眾申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照不是民眾付錢，“外交部”負責核發嗎？且“外交部”只公開招標訂購180萬本空白護照，國民黨團必須對林佳龍在“國會”一再造謠，表達最嚴厲的譴責！



國民黨團21日發布新聞稿表示，“外交部”領事事務局2025年度三讀後預算數為11億5357萬9千元。經查“外交部”2024年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？林佳龍是基本算數有問題？還是認知能力出問題？說謊前都不先對口供嗎?



國民黨團還要問，民眾繳交護照規費？規費不是就是用來購買空白護照嗎？民眾繳交每本1300元的規費去了哪裡？林佳龍在“國會”公開表示，“外交部”今年預算比去年多7億元，這多出來的7億又花去哪裡了？拿去養網軍了嗎？



國民黨團說，再者，民眾近期申辦護照高於預期，是民眾要出洽公？還是民眾申辦護照以備不時之需？近期政府搞大惡罷，政局動盪、對等關稅束手無策、“外交部”爆發“共諜”案，請問林佳龍，這樁樁件件你處理好了哪一個？



國民黨團痛批，這位一再說謊、無能又死不認錯的“外交部長”林佳龍。請問民眾，他還適任嗎？下台剛好而已!