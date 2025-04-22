辛炳隆：關稅戰重傷　台商或走回紅色供應鏈

台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）台灣半導體產業鏈可望跟著台積電加速赴美投資，台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆接受中評社訪問表示，高科技產業高階工程師不見得會失業，但基層作業員風險較大。此外，代工產業、化工產業、水機械扣件等輸美製造業也可能赴美佈局，但帶走具消費能力的階層，會進一步削弱台灣經濟發展，甚至讓台灣社會對前景失去信心。



不過，辛炳隆話鋒一轉地說，台商在美國總統特朗普1.0時，願意跟著蔡政府走親美路線，是因為當時中美貿易戰讓台灣受惠、讓台商有錢賺，但特朗普2.0的關稅戰不只針對中國大陸，台商要怎麼跟著賴政府的腳步走“脫中入北”、走非紅供應鏈？說不定為了利潤再走回紅色供應鏈，台商是非常靈活應變的，也不一定都會跟著台積電走。



台積電3月底宣布對美加碼投資1千億美元後，輝達（NVIDIA）4月14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國興建價值高達5000億美元的AI基礎設施。



辛炳隆，美國康乃爾大學勞動經濟學博士，曾任中華經濟研究院經濟政策顧問、勞動部基本工資審議委員會委員、勞工退休基金監理會委員、就業安定基金管理委員會委員等。現為台大“國發所”兼任副教授、勞動與發展協會理事長。



辛炳隆接受中評社訪問表示，關稅戰是特朗普個人因素主導，現在各界也都在觀察會不會像早期台商西進一樣有供應鏈外移的現象，但實在充滿許多不確定性。會外移的產業除了高科技產業外，傳統製造業、代工產業，如電子模板代工、化工產業、水機械扣件等輸美的製造業也都可能赴美設廠，以避開關稅影響。



辛炳隆說，高科技產業赴美設廠，高階工程師或許不會失業，像日本近年也想發展半導體產業就有不少優惠政策，具有隱憂的是基層作業員，如台積電赴美、赴日設廠，產線要上工就先把台灣本地作業員拉過去，但只簽2年待遇非常高的工作合約，待當地人才訓練起來，這些台灣基層作業員很可能就沒有保障，風險反而會很大。