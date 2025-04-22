黃敬平：國民黨反守為攻　綠暫收手

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫號召26日上凱道抗議賴政府司法打壓罷綠委行動。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，檢調原本在這兩天要繼續搜查國民黨台中市和嘉義縣黨部，但因朱立倫登高一呼426上凱道後，綠營高層擔憂人數“爆棚”，因此要求檢調先暫時收手。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，這兩天“調查局”原本要去搜國民黨台中市和嘉義縣黨部，但因為國民黨主席朱立倫和台灣民眾黨主席黃國昌兩人22日要見面的消息曝光後，綠營高層希望檢調先按兵不動，以免因此刺激到綠營和白營的支持者，由此便可看出，現在檢調根本是配合民進黨中央在對在野黨進行整肅。



他認為，檢調這週應該會比較收斂，就像21日原本傳出檢調要大動作搜索國民黨中央黨部，但後來卻改為由寄通知書要求28日到案說明，主因是綠營高層擔憂若檢調再繼續大動作搜索抓人，會引起藍白支持者群情激憤，讓426有更多人走上凱道，也怕426人數會因此超越419的獨派遊行，這樣民進黨會沒面子，到時會很難向“上面”交代。



黃敬平透露，就他所知，“法務部”和“調查局”高層之前早已開過視訊會議，因當時綠營高層不滿檢調在農曆春節後未積極去查辦藍營不實連署的案件，所以幾乎把全台各縣市調查站的主管全都找來開視訊會議，並下令要簽專案嚴辦，若能因此辦成功，就能升遷並申請專簽獎金，所以全台調查站才會開始卯起來辦案。

