中評關注：藍白領袖峰會登場　綠冷眼旁觀

林佳龍昨天稱預算遭藍白刪減，6月底有些外館必須關閉，講得非常嚴重。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）檢調高強度搜索罷免綠委團體引爆反彈，藍白領袖高峰會22日登場，國民黨也號召支持者426上凱道“戰獨裁”。綠營面對藍白合作展開反擊，再度打出預算遭刪、凍的老招應對，並且以“看戲”態度，看藍白後續怎麼出招。



“外交部長”林佳龍昨天在“立法院外交及國防委員會”進行業務報告，綠委們像是套好招一樣，再度詢問有關預算議題，林佳龍也順勢回答，內部評估大概到10月就無法印製護照，恐對民眾申辦作業造成衝擊。另外，林還說，因為預算遭凍結50%，駐外館到了6月30日就要打烊了，已經迫在眉梢，呼籲朝野“立委”趕快進行處理。



林佳龍這兩項訴求，緊抓著藍白合作刪除、凍結今年度總預算。但總預算在審查時也提及，要解凍可以提案到“立法院”審查，只要各單位把解凍預算書送來“立法院”，“立法院”是可以處理。但藍綠陣營身陷在大罷免當中，各委員會幾乎都無案可排，無人可質詢，也不見個部會提案要求解凍。至於護照無法印製問題，後來國民黨也反擊，護照是人民付錢辦理，怎麼跟預算有關係？



以昨天委員會召開狀況來看，“立法院”常設委員會是8個，但昨天衹有“內政”、”外交及國防”、“司法及法制”委員會3個有安排議程，其他委員會都是安排考察。如果是安排考察，通常委員們有很大彈性，有時也不一定會前往考察地點，可以回到選區去“顧樁”。這個會期藍綠為了“顧樁”，都有默契時常在委員會安排考察。



民進黨大動作力挺罷藍委連署，甚至宣稱可能在大罷免後拿下過半席次。國民黨看到檢調大動作追殺，終於想要反擊，發起凱道遊行，力戰賴清德獨裁的做法。



“內政部長”劉世芳受訪也直接點名，國民黨17日到北檢聲援市黨部主委黃呂錦茹相關集會遊行，已報請北檢指揮偵辦，將傳喚首謀者朱立倫主席、“立委”謝龍介、國民黨發言人楊智伃到案。劉世芳這麼明確點名，除了有高層授意可能性，就是要升高大罷免的朝野衝突，讓綠營支持者滿意，試圖拉高罷免藍委。但這會不會讓藍營支持者更不滿，衝高426凱道的集會遊行能量。

