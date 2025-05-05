中評鏡頭：苗栗清海宮有媽祖渡海美麗傳說

苗栗後龍清海宮前建置有“媽祖登陸紀念地”的紀念碑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月5日電（記者 盧誠輝）苗栗白沙屯媽祖正展開一年一度的盛大遶境進香活動，距離拱天宮不遠且同樣主祀媽祖的苗栗後龍清海宮，則有一段媽祖渡海來台的美麗傳說，一直在當地流傳。



苗栗後龍清海宮創建至今有49年歷史，該廟創建前因當地居民在後龍海灘發現媽祖神像，認為媽祖是從中國大陸渡海來台，初期將神像供奉在家中，吸引許多信徒爭相膜拜，後來居民便發起募款建廟，至今該廟前仍建置有“媽祖登陸紀念地”的紀念碑。



媽祖渡海來台的美麗傳說起因是在1976年，苗栗西湖另一間主祀媽祖的五龍宮改建，廟方因改供奉大型神像，於是便將舊的泥塑媽祖神像、其他神祇木雕舊神像放在木箱內，並在箱底放紅磚，請漁船從後龍港送出外海。後來木箱因潮汐漂流回後龍海灘上，被當地居民發現，從木箱內取走泥塑媽祖神像回家供奉。



當年駐防在苗栗後龍的海防官兵沒多久也在海灘上發現這三個木箱，打開後發現箱內的媽祖泥塑神像已消失，只剩下媽祖帽冠、龍袍，還有千里眼、順風耳、長生大帝和楊公先師等神像。取走泥塑媽祖回家供奉的居民因深信神像是從中國大陸渡海來台，因此口耳相傳，成為當地佳話，信徒爭相膜拜，靈驗事蹟也相繼傳出。



直到後龍當地居民發起建廟後，引起苗栗西湖五龍宮改建工程承包商的注意，特地到後龍查看這座泥塑媽祖神像，卻發現媽祖袍冠及神像為五龍宮所有，雖然無意間揭開了媽祖渡海來台美麗傳說的誤會，但因當時五龍宮已供奉新的媽祖神像，便決定尊重這個美麗誤會，讓媽祖神像繼續留在清海宮。



清海宮和五龍宮這兩座姊妹宮廟的緣分還不只於此，1999年五龍宮再次改建，在廟外建興建一座高26.66米的媽祖石像，清海宮也不想讓五龍宮專美於前，同樣開始籌劃打造大型媽祖石雕，但後來卻因土地區分問題，直到17年後的2016年才完工，這座高32.2米的媽祖石雕是由266塊花崗岩雕刻而成，而這些花崗岩則是不折不扣從中國大陸渡海來台的石材。