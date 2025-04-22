藍白峰會　黃國昌帶著KP徽章見朱立倫

國民黨與民眾黨共同舉辦“把民主還給台灣—在野領袖峰會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌，22日上午9點30分進行“把民主還給台灣—在野領袖峰會”。朱立倫穿著深藍西裝、藍色領帶、別著青天白日徽章，黃國昌也著深藍色西裝，配戴民眾黨色的帝芬尼藍領帶、別著“KP”徽章。



根據採訪通知內容指出，“台灣遭逢內憂外患，執政黨無心且無能解決，為了掩飾慘不忍睹的執政成績，持續激化社會對立仇恨、把司法變成清算政敵的工具，面對執政黨的獨裁蠻橫，在野領袖必須承擔責任，為國家、為人民找出解方”。



兩人聚焦在特朗普關稅、司法正義及大罷免三大主軸。朱立倫、黃國昌先後在9點20分左右到場，黃國昌先到後先去了一趟洗手間，朱立倫到場後還特別等黃國昌，一起在媒體鏡頭前握手才一同上去會場，兩人互動熱絡。



國民黨副秘書長江俊霆、民眾黨秘書長周榆修等人一早9點15分就在樓下共同等候朱立倫、黃國昌到場，但藍白兩邊各分別站在大門左右，幕僚沒有太多互動，衹有江俊霆、周榆修時不時交換意見。



這場藍白在野領袖峰會吸引大批媒體採訪，除一早在大廳排隊排到人山人海，國、民兩黨還特別準備另一個空間給擠不進峰會第一現場的媒體觀看直播。



國民黨出席人員除了朱立倫外，包括秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕、智庫副執行長凌濤以及青年團總團長黃騰憲，共同主持人為國民黨發言人楊智伃。



民眾黨出席人員除了黃國昌外，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人，共同主持人為民眾黨發言人吳怡萱。



依照規劃，兩黨領袖對談時間共45分鐘，上午9點30分至10點15分，會議採全程直播，會後10點15分至30分提供媒體聯訪。