總預算解凍攻防　卓榮泰：1584項全送出

針對總預算解凍案，卓榮泰有備而來，拿著相關文件、做好記號受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）民進黨猛批在野黨刪、凍預算，但中國國民黨也批“行政院”不提解凍案報告。“行政院長”卓榮泰今天有備而來，拿著相關文件做好記號受訪時說，我們經過確認之後，凍結案一共有1584項凍結，凍結數是1381億元。既然“立院”這麼急，所以他會要求“行政院”各部會，無論是提出書面報告或專案報告經審查後，或是有其他凍結項目的解凍案，“一律全送出來，請‘立法院’短時間內全部解凍”。



“立法院”今天對“行政院長”卓榮泰進行施政報告並質詢。上午進行內政組個人質詢。



卓榮泰說，“立委”都很關心“行政院”各部會解凍案的處理狀況，並非“行政院”有任何要求，而是每個部會有不同的狀況，他今天特別舉文件向大家說明。今年解凍的問題出現在於“立法院”審預凍結案共有1584項，凍結金額“立法院”從來沒有宣布過數字。



卓榮泰表示，但“政院”結算出來是新台幣1381億元，其中分成三個項目，提出書面報告就可以動支有1162項，但是金額衹有154億。提出專案報告才能動支有373項，金額366億。第三項是其他特殊解凍項目有49項，金額最高861億。至於何謂特殊解凍項目，其中有“立法院”要求執行要到一定比例才能執行有30項，解凍條件沒有達成條件的有10項，比方說有些要提出追加預算才能解凍，解凍條件未達成有30項，或是窒礙難行，就是違法“違憲”不可能達成有9項。



卓榮泰提及，如果以上所述，各部會解凍條件不同，已經達到解凍條件或許可以，但很多機關沒達到條件不能送出。既然“立法院”這麼急，凍結這個項目本來就備受爭議。“立法院”希望趕快送，他剛剛已經請“主計總處”算清楚了，確認之後會要求各部會經審查或是專案報告之後一律送出來。請“立法院”短時間內解凍，讓業務能夠進行，讓人民不因此產生行政洽接困難，希望一律送出一律解凍。