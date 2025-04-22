柯建銘批藍白義和團式土流氓　提“倒閣”白癡

藍白舉行在野領袖峰會，民進黨總召柯建銘批藍白自High。（照片：柯建銘臉書） 中評社台北4月22日電／中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌，今天上午進行“把民主還給台灣—在野領袖峰會”，聚焦美國總統特朗普關稅、司法正義及大罷免三大主軸。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘22日早上在臉書發文表示，朱立倫、黃國昌錯把主席當“總統”，批藍白兩黨不只法盲、理盲、“憲法”盲還是不折不扣的義和團式的土流氓。



針對今早舉行的在野高峰會全程直播，柯建銘表示，他的看法如下：



1.自我膨脹兩個無腦、無“憲法”常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之特朗普與習近平可能電影看太多了吧。



2.全程直播就是向全世界宣告兩個白癡的空心主席，如何自High。



3.二位空心主席，不只法盲、理盲、“憲法”盲還是不折不扣的義和團式的土流氓，不信公義喚不回、不容“憲法”盡成灰，“憲法”是國家根本大法藍白兩黨不能站在“憲法”對立面。



柯建銘也說，在野黨大張旗鼓、敲鑼打鼓、虛張聲勢、粉墨登場、所求為何？



1.藍白眼見大罷免、大民意、大反共、大格局、大成宮節節勝利銳不可擋，藍白兩黨慌了、怕了、急了、倒了，藍白426大遊行後提“倒閣”是白癡行為。



2.為擋大罷免大成宮，“倒閣”正當性合“憲法”但藍白不敢，大罷免俱不邪惡是善良有良心的反共行為。



柯建銘強調，朱立倫、黃國昌二位無腦空心黨主席你們在騙人騙己而已罷了，大罷免、大反共、大成宮與“倒閣”是並行不悖的，藍白急於賣台亡國、非罷不可，即將下課一鞠躬以謝民眾。



柯建銘最後還署名，“獨孤求敗不死的反共老鐵人 老柯”。