罷免案設陷阱？李進勇：絕不會引人入甕

李進勇答詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”翁曉玲日前批“中選會”曲解法律，設下陷阱讓罷團承擔法律風險。“中選會主委”李進勇今日受訪表示，現階段罷免案到底是用新修的選罷法、還是舊法，要看啟動罷免程序的時間點。若有陷阱，那也是立法機關設的。“中選會”依法行政，絕對不會引人入甕。



“立法院”去年12月三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，明訂罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本。若適用新法，就不致發生死亡連署事件。藍軍抨擊，“中選會”不適用新法是設下陷阱，讓罷團承擔法律風險，隨時可能被控涉嫌偽造文書。



“行政院長”卓榮泰22日率相關部會赴“立法院”施進行政方針及施政報告並備詢。李進勇會前受訪。



李進勇表示，不論是哪一階段，都是適用舊法，不可能分段適用新舊法，若有陷阱的話，那也是立法機關設的。“中選會”依法行政，絕對不會引人入甕。



媒體問，國民黨籍前高雄市長韓國瑜罷免案是在結束後才告發，為何這次在罷免“立委”案在還沒投票前就進行告發？李進勇說，根據《刑事訴訟法》第241條規定“公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。”這是一個法定義務，所以在發現有偽造連署的情形之下，向司法機關進行告發，這完全符合法律規定。



李進勇強調，適用選罷法新法還是舊法，要看啟動罷免程序的時間點，新修正的選罷法是2月18日，依法是20日生效，也就是19日以前進來的罷免案件全程適用舊法規定，不解為何有人想不清楚？而目前受理的都是都是19日前舊法，任何階段都是舊法、不可能新法，第一次連署適用舊法，連署人數不足要補提，若用新、舊2法不奇怪嗎？



翁曉玲受訪反擊，李進勇現在才出來說明太晚了，應更早出來講，那依照“中選會”看法，選罷法修法之前當時沒有刑法訂定處罰偽造連署，那當然不適用，可是現在檢調大規模搜索偽造連署，有濫權之虞，影響干涉罷免案進行，檢調做法極為不當。