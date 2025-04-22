台“觀光署”勸阻赴陸　侯漢廷：打壓生計

新黨台北市議員侯漢廷21日爆料，台“觀光署”發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸。（照片：侯漢廷臉書） 中評社台北4月22日電／新黨台北市議員侯漢廷21日在臉書爆料，台“觀光署”發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸。侯漢廷指出台人赴陸共230萬人次，禁止團客赴陸已對業者重大打擊，好不容易旅行社能代辦機票、賺點收入，政府還要求業者最好把客人推掉，“這收入是民進黨要補嗎？”更質疑法規沒有法源依據。



侯漢廷批評，民進黨為把台灣人鎖在井裡，無所不用其極，公然威嚇人民外出，更有許多業者擔心，收到公文後是否若繼續辦理相關業務，就會被民進黨查水表。



侯漢廷說，2024年1到10月，台人赴陸共230萬人次，就連許多綠營台商也往來好幾次大陸，“怎麼沒有把他們扣押？”當前兩岸衹有罷免民進黨會被扣押，至於上網登錄更是鬼話，縱使人在大陸生病或者意外需要就醫，兩岸不通的陸委會到底要如何協助，當然是請在地台辦協助更快。



侯漢廷表示，假設沒登錄，在大陸有就醫需求，打電話給台灣陸委會，“難道陸委會就不幫忙嗎？”痛批此舉是侵犯隱私、沒事找事，海關出入境本有紀錄，多此一舉是想製造麻煩、恐嚇百姓，主動登錄讓民進黨紀錄，“對赴陸民眾抹紅查水表嗎？”



侯漢廷說，政治是為人民服務，民進黨為意識形態服務，打壓業者生計、阻絕人民觀光旅遊經商，已是本末倒置。



“觀光署”表示，為提高民眾赴陸風險意識及宣導風險態樣，“觀光署”於4月2日發函旅行社，將大陸委員會所發布民眾赴陸風險實際案例、赴陸提醒與建議事項及民眾赴陸港澳動態登錄系統等資訊告知旅行社，轉知旅客參考。旅行社是協助宣導及提醒旅客，登錄系統是鼓勵民眾多加運用，並非強制。