翁曉玲砲轟造謠　卓榮泰：希望自重、別著急

藍委翁曉玲質詢卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”翁曉玲日前質詢“農業部”民生必需品配售供應站規劃，遭“行政院長”卓榮泰怒嗆影響“國安”，以後翁的索資都要親自審核。翁曉玲22日痛批卓榮泰造謠，已送了19份索資看了沒？卓榮泰則表示，不擔心索資，只擔心影響“國安”。目前翁的索資都不重要，沒看。希望翁曉玲自重，別著急



翁曉玲3月26日在經濟委員會質詢“農業部長”陳駿季，詢問對於戰備糧食儲量及民生必需品配售供應站規劃如何，依照政府核發的“國防”手冊，人民有知的權利。事後卓榮泰在下鄉宣講，痛批翁曉玲索取的資料是“戰時糧食配送地圖”，痛批翁曉玲影響“國安”，質疑這資料要給誰？



“行政院長”卓榮泰22日率相關部會赴“立法院”進行施政報告並備詢。翁曉玲質詢，卓榮泰帶頭造謠，連她3月26日質詢陳駿季的全程看都沒看，“國防”手冊清楚揭露，百姓要知道民生必需品配售供應站，卓榮泰卻造謠扭曲她索要戰時糧食配送地圖。她從沒索取這個地圖、也沒提過，供應站為何衹有民進黨特權權貴可知？



卓榮泰反嗆，他是擔心翁曉玲影響“國安”，而非索資，他沒看過程，但事後都瞭解狀況，陳駿季有跟他說明，卓認為陳駿季很機靈。翁曉玲別一直說他造謠，他要說這些索資是翁要知道？還是翁想讓誰知道？翁完全沒戰略概念，全民防衛是適當的時機才告訴人民，不是不適當時、翁索資就要告訴她。

