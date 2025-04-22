周刊曝檢方將再查國民黨　王鴻薇：政治鬥爭

國民黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因罷免綠委有死亡連署，一度聲押後無保釋放。但《鏡週刊》22日爆料台北地檢署懷疑國民黨部高層甩鍋，擬提抗告追查。國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇痛批，“鏡檢”對付黃呂錦茹與對付台灣民眾黨前主席柯文哲套路如出一轍，不折不扣政治鬥爭，但檢方就是證據不足。



藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署書出現大量往生者案，台北地院裁定國民黨台北市黨部總幹事姚富文及書記長初文卿收押禁見，黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回。鏡週刊報導，即便他們否認犯罪，也沒咬黃呂教唆提供黨員名冊或要求抄錄罷免人資料，供罷吳領銜人連署，但製造斷點意味濃厚，北檢懷疑幕後還有藏鏡人，擬抗告繼續深入追查。



王鴻薇還說，“內政部長”劉世芳直接下達指令辦國民黨主席朱立倫、藍委謝龍介等人違反《集會遊行法》，大剌剌要警方立刻展開動作約談，政治辦案沒在怕，劉世芳還因此沾沾自喜。



另外對於“外交部長”林佳龍21日說，因藍白統刪業務費，今年10月台灣人換發護照業務恐中斷。王鴻薇批，不是政府全部付錢，林佳龍造謠，依“護照條例”及“護照申請及核發辦法”，台灣人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是台灣人付錢，“外交部”負責核發，且按過去標準預算是超過的，林根本算數有問題，今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？



對於國民黨籍台北市長蔣萬安提“倒閣”，王鴻薇重申，都是選項，重點是民眾黨要支持，當然也會關心若“倒閣”後，沒有“立委”要如何通過重要法案、監督政府？這些都會討論。