藍白合作延續到2028？朱立倫這樣說

國民黨主席朱立倫出席在野領袖峰會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌今天上午進行在野領袖峰會。媒體關切，這次的藍白合作是否延續到2028大選？朱立倫回應說，兩黨各有主體性，但這半年的關稅戰和美債危機是關鍵期，他們一定要保持密切聯繫，共同打拚。



朱立倫強調，兩黨雖各有主張，但也有共通與合作的空間。在“國會”可以合作，將來在地方也可以合作，明年還有新的挑戰，會再向外界一一報告。



朱立倫和黃國昌今天上午9點30分在台北兆基商務中心，進行“把民主還給台灣–在野領袖峰會”。會談主要聚焦在特朗普關稅、司法正義及大罷免三大主軸。



談到促成此次的會談，朱立倫表示，不是單方面主動而已，而是雙方面的意願。這段過程中，不管在“國會”、在地方，藍白都有非常多交流、合作。面對現階段的國際挑戰和民主挑戰，他們的確需要再坐下來取得一些共識。



朱立倫說道，經貿困境與司法操控的這兩大議題，難道跟民進黨、賴清德無關嗎？賴清德不做，在野黨在做；在野黨在溝通，執政黨在揶揄；在野黨在做事、執政黨在嘲笑，這是什麼樣的民主？今天，民進黨不顧民生、不顧民主，在野黨就必須勇敢站出來。