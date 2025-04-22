罷免風暴挺藍委　黃國昌：不會讓綠為所欲為

台灣民眾黨主席黃國昌出席在野領袖峰會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）針對“倒閣”議題，台灣民眾黨主席黃國昌22日表態“倒閣”就不了台灣”，媒體追問，“倒閣”不是選項的話，民眾黨未來會否協助被罷免的藍委？黃國昌表示，面對民進黨無差別濫用罷免制度，想走回一黨專政的路，民眾黨不會坐視不管。這件事不僅止於打抱不平，而是不能讓執政者這樣為所欲為！



中國國民黨與台灣民眾黨22日上午共同舉辦“把民主還給台灣—在野領袖峰會”，國民黨出席人員除了朱立倫外，包括秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕、智庫副執行長凌濤以及青年團總團長黃騰憲、發言人楊智伃；民眾黨出席人員除了黃國昌外，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱。



朱立倫與黃國昌共同接受媒體訪問時，黃國昌被問及，今天在野領袖峰會結束後，是否並非未來藍白合作的句點？黃國昌先是引用柯文哲的話說，“我們有不同的過去，但現在面對共同的挑戰”。對民眾黨而言，我們永遠把“國家”利益擺在第一位，政黨的利益、個人的利益在此時此刻都應該先放旁邊。



黃國昌說，我們從不否認跟國民黨的朋友有不同的DNA，在某些問題上，的確也存在不同的看法，這就是之所以會是2個獨立政黨的理由。但即便如此，也不應該消弭任何可以共同努力的價值，存異之外，還有另外更重要的兩個字就是求同。他今天跟朱立倫坐在這裡，是要回應人民更大的期待，為社會承擔執政黨不願承擔的責任。