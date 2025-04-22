罷賴、“倒閣”？黃暐瀚：3關卡不可能任務

黃暐瀚表示，罷免賴清德是不可能的任務。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北4月22日電／針對國民黨主席朱立倫喊出罷免賴清德，台北市長蔣萬安訴求“倒閣”，媒體人黃暐瀚22日在臉書發文認為，此舉存在兩大變數，是不可能的任務。



黃暐瀚表示，台北市長蔣萬安提出“倒閣”建議，期待吹起“反攻號角”，透過“國會”全面改選，對賴清德投下“不信任票”，此舉存在2大變數，首先是民眾黨變數，因想“倒閣”並不難，只要“立院”有57席“立委”支持不信任案，“行政院長”卓榮泰要下台，但眼前的大罷免與民眾黨完全無關，因該黨的8席皆為不分區，無法被罷免，民眾黨願不願跟著“倒閣”，增加改選後席次異動的變數，將是一大變數。



黃暐瀚接著表示，第2個變數為賴清德變數，“國會”“倒閣”之後，“行政院長”須在10日內請辭下台，並得呈請“總統”解散“國會”，也就是說“倒閣”之後，賴清德可以解散“國會”，也可以不解散，若賴清德最後並未解散“國會”，就算“倒閣”成功，大罷免依舊繼續進行。



至於朱立倫喊話罷免賴清德，黃暐瀚表示，根據“總統”“副總統”選舉罷免法第70條與76條的規定，罷免“總統”得先有29席“立委”提案，76席“立委”同意，並交由全體公民復決，半數以上同意，得要977萬票，“總統”罷免案才通過。罷免賴清德除第一關提案不難之外，第二關跟第三關都屬於不可能的任務。