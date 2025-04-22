“倒閣”？牛煦庭：任何讓賴下台都是方法

藍委牛煦庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安提出“倒閣”說，傳出國民黨籍台中市長盧秀燕反對、認為民生優先。國民黨籍“立委”牛煦庭22日表示，“立委”沒選擇戰場的權利，“倒閣”有經過黨團討論，任何讓賴清德下台都是方法之一，國民黨內都是良性討論。



牛煦庭在“立法院”受訪表示，“倒閣”經黨團討論過，黨中央也宣示清楚，任何能讓賴清德下台，都是方法之一，國民黨並無什麼茶壺風暴，別過多解讀，反而是國民黨與台灣民眾黨有無一致的調子，關鍵在於有沒有人執行？“立委”沒有選擇戰場的權利，心態健康，但要說在野各懷鬼胎，大可不必這樣講。



牛煦庭還說，可看到民進黨對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人的司法手段，就是一貫的小案大辦，並放給特定媒體，想押人取供。“內政部長”劉世芳也不演了，直接用“首謀”一詞形容國民黨主席朱立倫、藍委謝龍介，民進黨想成為法匠，掩蓋自己雙標行為，大家都看在眼裡。



針對“政院”過了32天還沒送預算解凍案進“立院”，他說，“行政院長”卓榮泰變相承認手下“閣員”是廢物，解凍計時器都做好了，在野會從寬認定，結果“政院”覆議案失敗到現在公告32天了，還不提出任何一份解凍，就是其心可誅，想騙台灣人。這個會期法定時間到5月31日很快結束，但很多法案仍有具體推進必要，還有應對關稅衝擊，所以國民黨團提案延會至7月31日。