屏東議長周典論涉郭台銘案二審判決　將上訴

國民黨籍屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 中評社高雄4月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍屏東縣議會議長周典論被控花新台幣500萬元，為鴻海創辦人郭台銘參選“總統”收購連署書案，去年一審被判4年有期徒刑，經上訴後，今天二審改判3年2月。周典論透過女兒周芸均表示，對二審宣判結果感到遺憾，會在與律師討論後上訴。



周典論於2024大選時涉及郭台銘連署書賄選案，被依違反《“總統”“副總統”選舉罷免法》起訴，屏東地方法院一審判周有期徒刑4年，併科罰金新台幣500萬元，高雄高分院22日上午宣判二審改判徒刑3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。



周芸均表示，父親對於判決結果感到很遺憾，會與律師討論後提起上訴，後續部分會再交由律師處理。



判決指出，周典論為現任屏東縣議會議長，明知郭台銘、賴佩霞參選第16屆“總統”、“副總統”，且經公告為“總統”、“副總統”選舉之被連署人。周為求郭台銘、賴佩霞能達到連署門檻，分別於2023年9月1日、同年月18日各交付新台幣150萬元、350萬元，共計500萬元予屏東縣潮州鎮長周品全，並告知周品全以老鼠會方式拉人、1票500元，周品全遂囑託並交款予陳亮源，陳亮源再囑託黃孝義，終由黃孝義及其妻潘孟楹自112年9月22日起交付賄賂各200元予連署人黃等4人，使其等為郭台銘、賴佩霞連署，黃等人也因自行出具及蒐集上述連署書而取得陳亮源交付之賄賂。



周典論否認犯行，辯稱所交付之款項是要推動連署之人事、行政費用。然被告有告知周品全須負責至少1萬份之連署書，且向周品全、陳亮源表示可以老鼠會方式拉人，並例示10份連署書新台幣5000元等情，可見已有明確指示周品全不擇手段用金錢換取連署書之舉。



周典論去年一審宣判後上訴，二審高雄高分院今天改輕判3年2月，褫奪公權5年，併科罰金150萬元。仍可上訴。周典論因身體不佳去年9月曾緊急開刀裝心臟支架，雖復原不錯，但行事相當低調，除了議會相關事務，近來已鮮少對外發言。