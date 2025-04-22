台軍方徵調宮廟做演習場地　藍議員李中砲轟

台中市議員李中質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員李中今天質詢指出，台中市7月15日要辦理2025城鎮韌性演習，據傳有宮廟接到軍方公文，要協助囤放彈藥，問市府民政局是否有此事？局長吳世瑋表示，有6座宮廟接到公文，但不是囤放彈藥，是徵調場地。李中說，按國際公約，宗教場所是戰時避難所，不得攻擊。但若為軍事用途，就會成為攻擊目標，“賴政府”是陷百姓於不義！



城鎮韌性演習安排在台中梧棲、沙鹿、清水3行政區，演練大規模避難，25萬居民必須躲進避難場所。李中問，市府能否完全在演習過程中，完全引導居民疏散避難？吳世瑋坦言，“應付不來”，將比照過去的演習方式，亦即25萬人不必真的進到防空避難室，“我們沒有人力物力能夠實際引導大量民眾疏散”。



台中地區2025年城鎮韌性全民防衛動員演習將於7月15日辦理，當天上午在市府聯合應變中心先進行兵推，下午在沙鹿、清水、梧棲3個行政區實演。



台中市議會22日召開定期會民政業務質詢，李中針對7月15日在台中海線登場的2025城鎮韌性演習詢問民政局長吳世瑋整備情況。他表示，先前“國防部”全民防衛動員署署長李定中說，屆時梧棲、沙鹿、清水3行政區共25萬居民都將進入避難處所，進行實際避難、防災相關演習，場地充足嗎？要不要為了演習事先挖洞、儲備糧食？



民政局長吳世瑋答詢表示，上月到“行政院長”官到台中參加動員會報時，全動署長公開表示，希望做到所有人都進到防空避難場所，但後來地方與中央持續連繫後，“應該是維持過去的方式”。