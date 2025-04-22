管中閔允任民間版美關稅衝擊影響評估召集人

民眾黨主席黃國昌提議推出民間版本的關稅衝擊影響評估，管中閔答應擔任召集人。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北4月22日電／中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌今日進行峰會，針對美國總統特朗普的高關稅政策，黃國昌提議國、民兩黨推出民間版本的衝擊影響評估，並由台大校長管中閔來運作。會後，黃國昌隨即在臉書發文表示，感謝管中閔校長，當他拋出這樣的想法，並邀請管校長擔任召集人，管校長一口答應扛起了這個重責大任。



黃國昌說，謝謝管中閔校長、也謝謝朱立倫的善意回應，台灣不會因為某些人與某些政黨的固步自封而停下腳步，世界更不會為了台灣停下來，那些冷嘲熱諷入不了我們的耳、那些粗野的謾罵也無法使我們動搖，此刻的台灣民眾黨，將用所有的力氣，集結來自最基層、最良善的人民力量，用真正的民主、更大的民主，引領台灣勇敢向前！



黃國昌表示，今天他與國民黨主席朱立倫展開跨黨派的直接對話，是人民的聲音、是超越黨派的價值、是更大的民主促成了兩個在野黨的直接對話。



黃國昌指出，當“國家”面臨空前危難、當經濟海嘯迎面而來、當我們曾經引以為傲的司法改革、民主進程走向倒退，我們都非常清楚的知道，在野黨所肩負的責任，我們必須代替人民發聲。面對美國特朗普關稅所帶來的挑戰，百工百業陷入恐慌，民進黨政府卻連衝擊影響評估都提不出來，行政首長也只能想到大撒幣，不少企業與人民只能自己尋找出路。



黃國昌說，因此，今天會中他具體建議，由民眾黨與國民黨合作搭建平台，邀請地方政府、學者專家與產業勞工代表一同參與，共同研析提出“民間版的衝擊影響評估報告”，讓人民充分理解我們所面臨的衝擊、讓地方首長針對產業提出更具體的轉型方案，我們一起捲起袖子，為產業與勞工找出路，協助國家度過難關。



黃國昌強調，當外面在亂，我們不能自己亂；當外面在鬥，我們更不能內耗，把生活在這片土地的人視為敵人，這只會讓親痛仇快，只會加速失去競爭力。



黃國昌表示，在此，我要特別感謝管中閔校長，當他拋出這樣的想法，並邀請管校長擔任召集人，以“國內外”環境與總體經濟的角度，集結學者專家專業意見，協助推動“民間版衝擊影響評估”。管校長一口答應扛起了這個重責大任。



