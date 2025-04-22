白營劉家榮：有些民眾黨人討厭藍軍可先擱置

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮。（中評社 資料照） 中評社高雄4月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌，22日上午進行在野領袖峰會。民眾黨高雄市黨部主委劉家榮接受中評社訪問解讀，黃國昌提到政黨利益先放一邊，白營內部討厭藍營的部分可先擱置，一起來為國難當前合作努力，台灣空轉太久，去談2026太權謀，這非民眾黨目前所想的事。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾擔任屏東縣律師公會理事長、民眾黨屏東縣黨部代理主委。目前為民眾黨中評委、高雄市黨部主委。



針對在野領袖峰會，聚焦國際、司法正義以及罷免相關議題，期望集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。劉家榮表示，黃國昌所提重點是國家利益一定要放在前面，政黨利益可以先放一邊，就這部分來講，或許之前有些白營人士討厭國民黨某某人，這部分聲音就可以先擱置一邊。



劉家榮表示，特朗普上任後對台灣祭出32%關稅，衝擊台灣以出口導向的企業與產業，許多台灣人可能還不知道未來有多嚴峻。藍白峰會是在表達在野的聲音至少還有50%到60%，請賴清德好好聽一下，不要乾綱獨斷走這麼遠，如果走對了是福，如果真的走錯了，眾人智慧應該是比個人智慧還多。



劉家榮表示，黃國昌強調的是，民眾黨是與國民黨有不同的DNA，但是在國難當前情況下，應該坐下來好好思考，26日上凱道告訴執政者，當家不鬧事，好好的共同來想台灣的未來怎麼辦。

