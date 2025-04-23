許文忠：台商待大陸才有機會面向南方市場

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月23日電（記者 方敬為）分析中美關稅戰走勢，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，中國有龐大的內需市場支撐，加上RCEP、金磚、東盟等制度連結友好南方國家，面對美國對等關稅政策，有足夠的迴旋空間。他研判，陣痛期頂多3至5年，所以可以發現，台商海外布局反而繼續待在大陸，因為從大陸生產，才有機會面向南方市場。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



針對中美關稅戰發展，許文忠認為，美國正逐漸失去國際之間的信任，一個國家在對外貿易，或者簽署任何談判協議的時候，最關鍵的是誠信問題。當一個國家被認定為政策不穩定，不具備誠信的條件的話，所有談判都沒有意義，美國現在就是一個反復而沒有誠信的國家，所有合作對象都會開始產生疑慮。



許文忠指出，世界格局早已逐漸形成兩個極端，一個是靠在美國的陣營，一個是與中國大陸友好的南方國家，以及合作比較友善的西方國家，尤其是一帶一路串聯起來的很多中亞與東歐國家，這都將成為中國對抗關稅戰的利器，中國其實早已看到未來可能會被特朗普針對、圍堵、課高關稅等問題。



他提到，尤其中國有了特朗普第一任期的經驗，已布局許久，中國的供應鏈不再只是單純地由中國供應與生產，而是多角化連結國際，中國產業有很多是所謂的“中間產品”，例如許多高科技或初階生產業的重要零部件、核心零部件，且質、量兼備，已確立中國不可取代的製造業大國實力。



許文忠說，美國現在提高從中國進口商品的關稅，短期對中國有傷，但長期來看，會造成一個現象，也就是雙邊的產業都要調整。中國需要調整出口市場，對美國來說，看似有利但其實有弊，因為中國產品不再銷往美國，而是走向與美國產業有相關競爭的地方，例如澳洲、歐洲等市場，這些未與中方交惡的市場，業者能夠取得物廉價美的產品，加劇美國業者的競爭壓力。



許文忠指出，美國要做的調整是產業升級與轉型，製造業所需的零部件要開始設法自產，這當然符合特朗普希望的“製造業回流”，但比較起中美雙邊的情況，顯然中國的轉單更為容易，美國要建立起整套的中間材生產鏈，需要更長的時間，且按照美國當前的產業與就業生態，恐怕很困難。因為這些產業基本上在美國是消失的，美國要“再工業化”並非某些人想像中的容易。