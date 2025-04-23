中評關注：盧秀燕柔性抗罷　政治不沾鍋

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月23日電（記者 方敬為）國民黨對抗民進黨發動罷藍委行動，黨內大咖紛紛動起來，包括黨主席朱立倫衝台北地檢署抗議檢調搜索地方黨部，台北市長蔣萬安更喊出“倒閣”反制，桃園市長張善政也赴北檢守夜；但被視為黨內可能角逐2028大選的台中市長盧秀燕，除了口頭上聲援，缺乏具體行動，被問及是否贊成“倒閣”，以及26日是否上凱道等議題，迄今未正面表態，態度扭捏，恐怕引起藍營支持者質疑。



大罷免行動席捲全台，藍綠攻防也逐漸激烈，日前台北地檢署偵辦綠委罷免案“死亡連署”疑涉偽造文書，對多個罷免連署領銜人以及國民黨地方黨部搜索偵辦，17日聲押台北市黨部主委黃呂錦茹，引發藍營強勢回擊，國民黨主席朱立倫發出動員令號召黨公職到北檢外聲援，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政以及大批藍委到場發聲。



朱立倫並宣布將於4月26日在凱達格蘭大道發起“戰獨裁、反惡罷”示威遊行，對抗民進黨對藍委的大罷免行動，同時22日與台灣民眾黨主席黃國昌進行“在野領袖峰會”，達成“藍白合2.0”，共同上凱道發聲。蔣萬安更喊出“倒閣”反制民進黨的惡意罷免。



值得注意的是，被視為藍營明日之星的盧秀燕，動作相對低調，雖然有口頭抨擊賴清德打壓在野黨，但此外沒有具體行動展現，並且從4月18日以來，面對是否認同“倒閣”以及會否上凱道遊行等問題，均不予回應，成為連日來媒體持續追蹤的重點。



據傳，盧秀燕未明確表態，是考慮“倒閣”並不操之在國民黨之手，若要通過，還得有民眾黨的支持，且賴清德未必同意解散“國會”，恐怕使政局更亂，也偏離了她一貫以民生優先的施政路線，因此對相關議題的表態還在審慎評估中。但此舉看在藍營支持者眼裡，難免感覺扭捏作態，對盧秀燕後續的發展可能產生負面影響。

