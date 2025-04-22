罷藍委連署有免費咖啡點心　藍軍提告

國民黨新竹市黨部主委李縉穎今日率隊赴地檢署告發新竹市雙罷總部發言人林志潔涉嫌違反選罷法。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎今日下午率領多位藍營議員赴新竹地檢署，檢舉新竹市雙罷總部發言人、陽明交通大學科技法律研究所教授林志潔涉嫌違反選罷法，涉嫌以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署，意圖影響選舉公正性與民意自由意志，強烈呼籲檢調單位儘速啟動調查程序，別再辦藍不辦綠。



林志潔2024年曾代表民進黨競選新竹市“立委”落選，後來擔任新竹市雙罷發言人，3月底林到高雄某咖啡店並在臉書發文表示有人“儲值5000元”，“歡迎大家來喝咖啡、吃甜點、簽連署書”，引發爭議。



新竹市雙罷團體對準遭停職的新竹市長高虹安與國民黨新竹市“立委”鄭正鈐，目前已啟動第2階段連署。



李縉穎今日下午率領包括國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、國民黨籍新竹市議員吳旭豐和徐美惠等人，赴新竹地檢署控告新竹市雙罷總部發言人林志潔涉嫌違反選罷法。



李縉穎表示，林志潔涉嫌以儲值方式兌換咖啡與甜點，誘使民眾簽署連署書，此行為已涉及違反《選罷法》。他表示這件事發生已經有一個月，遲遲未見相關單位有所作為。現在台灣司法已經面臨信任危機，檢調辦藍不辦綠，對於綠營政治人物違法行為視而不見。近期他看到檢調大動作來查國民黨連署，迫害國民黨政治人物，那他也想透過這次提告，看檢調是否會用相同標準來對待民進黨的連署？