藍白合體426上凱道　李縉穎：支持者很開心

曾在藍白陣營都待過的國民黨新竹市黨部主委李縉穎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日於在野領袖峰會正式邀請台灣民眾黨主席黃國昌一同出席426戰獨裁遊行，黃國昌爽快答應。對此，曾在藍白陣營都待過的國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，樂觀其成，他相信兩位主席的合體已為藍白基層打了一劑強心針。



朱立倫號召群眾426上凱道“戰獨裁”，並在今日在野領袖峰會正式邀請黃國昌一同出席活動，黃也爽快答應表示，他將代表民眾黨參與凱道人民的集結。黃更發出動員令，邀請守護台灣民主的台灣人民一同來發出人民的怒吼。



曾擔任過柯文哲競選團隊“國際政經戰情室”成員、柯文哲台北市長任內辦公室主任研究員、國民黨青年智庫等職的李縉穎指出，他相當開心看到今天早上朱立倫和黃國昌能直接面對面進行溝通，兩人願意敞開心胸一起來對抗民進黨，他相信不管藍營或白營，還是藍白的支持者都相當樂觀其成，且從藍白兩位主席的合體也給藍白基層打了一劑強心針。



李縉穎強調，不管是藍營或白營的支持者都受到委屈很久了，民進黨先用司法對付民眾黨前主席柯文哲，現在又把目標瞄準國民黨，讓司法淪為民進黨政治操作的工具，所以今天能看到朱立倫和黃國昌能一起站出來呼籲藍白支持者426一起上凱道，是再好不過的宣傳，他也相當期待426在凱道上的人民怒吼，能讓賴清德聽見人民的心聲。