罷綠委案黃呂錦茹無保請回　北檢提抗告

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4人因“死亡連署罷免”案18日清晨遭聲押禁見，台北地方法院19日裁定無保請回。台北地檢署今天表示，已針對黃呂錦茹提起抗告。



北檢偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談國民黨台北市黨主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。



北檢今天表示，不服台北地院駁回聲請羈押黃呂錦茹裁定，已擬具相關事由，於今天下午4時，向法院提出抗告。另就曾繁川部分，不提抗告。



針對該案，在北檢提出抗告前，《鏡周刊》今日即報導，台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉嫌幽靈連署風暴擴大，罷吳領銜人及4騎士等青年軍到案後，有多人供出資料確由市黨部提供，檢調也查出連署文件不但與國民黨員高度重疊、連署名冊筆跡大量雷同，市黨部總幹事及書記長2人遭收押禁見，竟甩鍋連署資料是由青年軍轉交，市黨部僅協助裝訂，意圖讓青年軍墊背成替死鬼，雖然主委黃呂錦茹獲法院裁定無保請回，不過，檢方懷疑她是藏鏡人，打算抗告追查其他共犯。