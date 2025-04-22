黃國昌拜會AIT　表達支持提升防衛能力

民眾黨主席黃國昌拜會AIT台北辦事處長谷立言。（照片：民眾黨臉書） 中評社台北4月22日電／台灣民眾黨主席黃國昌22日上午與中國國民黨主席朱立倫會晤，之後拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言，進行長達一小時對談。雙方就“國防”、關稅、近期“陸諜”案三大議題深入交換意見，民眾黨也明確表達了對台灣未來安全與發展的立場。



民眾黨表示，在“國防”議題上，黃國昌重申，大選期間前主席柯文哲是率先提出支持“國防”預算達GDP3%的候選人，而民眾黨也支持在捍衛“國安”的原則下提升防衛能力，民眾黨在面對外交及“國防”議題上，一定是依照“國家”利益優先的準則，即便台灣朝野間有不同的看法都應該將討論留在“國內”，在國際上，團結一致呈現支持台灣民主的聲音。



民眾黨說，針對連續爆發的“陸諜”案，黃國昌也向谷立言表達憂心。民眾黨早於去年即提出《“國家”機密保護法》修正案，我們主張拉高刑度加重處罰，以達嚇阻之目的，目前該案已送入委員會，我們呼籲“立法院”應正視“國安”挑戰，盡速排審。



民眾黨指出，在關稅議題上，黃國昌表示企業最怕的正是“不確定性”，尤其長期仰賴對美出口的中小企業更為憂心。希望台美能加快磋商步調，並建立透明、開放的談判機制，納入“國會”與民間的意見，讓雙邊貿易真正促進雙方福祉。



民眾黨表示，感謝谷立言長期對台灣民主的支持，民眾黨也期待未來能與美方攜手合作，讓國際社會知曉在野黨的聲音，也讓台美關係在信任中深化、在挑戰中前行。