過半區域藍委危險了！罷團曝最新進度

罷瑤總部。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／全台有35位泛藍“立委”、15位民進黨籍“立委”進入二階連署，如今已進入最後收件衝刺階段。有罷團評估，已達標和預估可能達標的罷藍選區已有16區，另外有5區進度也已超過5成，擬在5月初聯合送件，提高聯合投票的可能性。



大罷免活動的第二階段連署已進入最後一周的衝刺階段，根據《鏡週刊》22日報導，為提升全台聯合投票的可能性並增加罷免投票的參與度，罷藍團體預計在5月初聯合送件，一旦案件成立，投票時間可能會落在7月底或8月初，其戰略目標是在41個區域內的藍營“立委”中，有超過一半的案件能夠進入投票階段。



報導表示，罷團評估目前已達標和可能達標的罷藍選區共有16區，另外還有新北洪孟楷、桃園呂玉玲、台中黃健豪與江啟臣、南投游顥等5個進度超過5成的區域，累計共21區。



罷綠委部分，目前共有15案進入二階連署，報導指出，藍營雖陷入幽靈連署風波，但質疑司法不公、辦藍不辦綠的聲浪不斷傳出，也激起藍軍支持者投入連署行列。



罷藍團體已陸續稱王鴻薇、李彥秀、羅智強、牛煦庭、葉元之、黃建賓、涂權吉等藍委二階連署已達法定門檻，主導罷免廖先翔的民團“齊心斷翔”昨也宣布，二階連署人數已達2萬9903份，跨過法定門檻的2萬6512份，距離安全門檻3.5萬份差5097份。